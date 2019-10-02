Матч завершен
Славия
Прага
0:2
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Хакими 35
Хакими 89
Лига чемпионов, 2 тур

Лига чемпионов,

2 тур
2 окт. 2019, 19:55 МСК
2.10.2019, 19:55 МСК
среда
Бьорн Куйперс
Бьорн Куйперс
Главный Судья
Составы
Славия
мин
15
Кудела
Ондрей Кудела
90
11
Тецл
Станислав Тецл
59
2
Говорка
Давид Говорка
90
1
Колар
Ондрей Колар
90
5
Коуфал
Владимир Коуфал
90
7
Станчу
Николае Станчу
83
9
Олаинка
Петер Олаинка
90
18
Борил
Ян Борил
90
22
Соучек
Томаш Соучек
90
28
Масопуст
Лукаш Масопуст
76
23
Шевчик
Петр Шевчик
90
Запасные
31
Коварж
Пржемисл Коварж
3
Голеш
Томаш Голеш
25
Фрыдрых
Михал Фрыдрых
12
Зелены
Ярослав Зелены
10
Гушбауэр
Йозеф Гушбауэр
14
ван Бурен
Мик ван Бурен
21
Шкода
Милан Шкода
Боруссия
мин
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
26
Пищек
Лукаш Пищек
90
11
Ройс
Марко Ройс
90
28
Витсель
Аксель Витсель
90
6
Делэни
Томас Делэни
90
1
Бюрки
Роман Бюрки
90
19
Брандт
Юлиан Брандт
90
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
90
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
90
5
Хакими
Ашраф Хакими
35'
89'
35', 89'
90
7
Санчо
Джейдон Санчо
74
Запасные
35
Хитц
Марвин Хитц
2
Загаду
Дан-Аксель Загаду
10
Гетце
Марио Гетце
23
Азар
Торган Азар
8
Дауд
Махмуд Дауд
33
Вайгль
Юлиан Вайгль
34
Брун-Ларсен
Якоб Брун-Ларсен