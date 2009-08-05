Матч завершен
Славия
Прага
1:1
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Шериф
Тирасполь
Лига чемпионов, Финал

Лига чемпионов,

Финал
5 авг. 2009, 21:00 МСК
5.08.2009, 21:00 МСК
среда
Составы