Матч завершен
Славия
Прага
Шкода 10
2:0
прошлый матч 1 : 3
Матч завершен
Левадия
Таллин
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
21 июля 2016, 20:00 МСК
21.07.2016, 20:00 МСК
четверг
Составы
Славия
мин
10
Гушбауэр
Йозеф Гушбауэр
90
21
Шкода
Милан Шкода
10'
10'
90
Левадия
мин
12
Лемпетс
Сергей Лемпетс
90