Матч завершен
Сканторп Юнайтед
Сканторп
2:4
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Кубок Англии, 1/16 финала

Кубок Англии,

1/16 финала

Англия
24 янв. 2010, 19:00 МСК
24.01.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Составы