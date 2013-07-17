Ширак - Партизан: 17 июля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Ширак
Гюмри
1:1
Первый матч 0:0

Ширак - Партизан: 17 июля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Партизан
Белград
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
17 июля 2013, 16:00 МСК
17.07.2013, 16:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
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Предварительный состав

Партизан
мин
88
Стойкович
Владимир Стойкович
7
Тошич
Зоран Тошич
16
Жделар
Саша Жделар
9
Садик
Умар Садик
19
Шчекич
Александар Шчекич
11
Асано
Такума Асано
Запасные
12
Кляич
Филип Кляич
-
31
Брежанчич
Райко Брежанчич
-
5
Вуячич
Игор Вуячич
-

События

Матч окончен 1:1

Прошлые матчи

24.07.2013 24 июля 2013 ср 21:45
Партизан
0 : 0
Ширак
24.07.2013 24 июля 2013 ср 21:45
Партизан
0
Ширак
0
17.07.2013 17 июля 2013 ср 16:00
Ширак
1 : 1
Партизан
17.07.2013 17 июля 2013 ср 16:00
Ширак
1
Партизан
1

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