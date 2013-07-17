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Ширак VS Партизан
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Ширак - Партизан: 17 июля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Ширак
Гюмри
1:1
Первый матч 0:0
Ширак - Партизан: 17 июля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Партизан
Белград
Лига чемпионов, 2 раунд
Лига чемпионов,
2 раунд
17 июля 2013, 16:00 МСК
17.07.2013, 16:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Партизан
мин
88
Стойкович
Владимир Стойкович
7
Тошич
Зоран Тошич
16
Жделар
Саша Жделар
9
Садик
Умар Садик
19
Шчекич
Александар Шчекич
11
Асано
Такума Асано
Запасные
12
Кляич
Филип Кляич
-
31
Брежанчич
Райко Брежанчич
-
5
Вуячич
Игор Вуячич
-
События
Матч окончен 1:1
Прошлые матчи
24.07.2013
24 июля 2013
ср
21:45
Партизан
0 : 0
Ширак
24.07.2013
24 июля 2013
ср
21:45
Партизан
0
Ширак
0
17.07.2013
17 июля 2013
ср
16:00
Ширак
1 : 1
Партизан
17.07.2013
17 июля 2013
ср
16:00
Ширак
1
Партизан
1
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