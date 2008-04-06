Матч завершен
Шинник
Ярославль
2:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
6 апр. 2008, 15:30 МСК
6.04.2008, 15:30 МСК
воскресенье
Альмир Каюмов
Альмир Каюмов
Главный Судья
Составы