Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
18 нояб. 2006, -:- МСК
18.11.2006, -:- МСК
суббота
Составы