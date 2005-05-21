Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:0
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
21 мая 2005, 15:00 МСК
21.05.2005, 15:00 МСК
суббота
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы