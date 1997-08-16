Матч завершен
Шинник
Ярославль
2:0
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 23 тур

РПЛ,

23 тур

Россия
15 авг. 1997, 23:00 МСК
15.08.1997, 23:00 МСК
пятница
Составы