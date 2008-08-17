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Шинник VS Зенит
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Шинник - Зенит: 08 июля 1992 смотреть онлайн
Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:1
Шинник - Зенит: 08 июля 1992 смотреть онлайн
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 13 тур
РПЛ,
13 тур
Россия
8 июля 1992, 23:00 МСК
8.07.1992, 23:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Шинник
мин
21
Голуб
Никита Голуб
2
Щербаков
Константин Щербаков
17
Покидышев
Николай Покидышев
15
Самойлов
Дмитрий Самойлов
57
Зириков
Николай Зириков
4
Стешин
Евгений Стешин
29
Игнатович
Павел Игнатович
5
Зинков
Вячеслав Зинков
19
Самсонов
Артем Самсонов
27
Щадин
Артем Щадин
9
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
Запасные
16
Яшин
Дмитрий Яшин
-
3
Стрелов
Евгений Стрелов
-
45
Бетюжнов
Антон Бетюжнов
-
89
Дорофеев
Никита Дорофеев
-
72
Масленников
Игорь Масленников
-
44
Тананеев
Дмитрий Тананеев
-
24
Азявин
Илья Азявин
-
90
Игнатенко
Владислав Игнатенко
-
70
Носов
Александр Носов
-
77
Гонгапшев
Альбек Гонгапшев
-
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
3
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
6
Ловрен
Деян Ловрен
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
15
Караваев
Вячеслав Караваев
5
Барриос
Вильмар Барриос
27
Оздоев
Магомед Оздоев
14
Кузяев
Далер Кузяев
20
Вендел
Вендел
22
Дзюба
Артем Дзюба
7
Азмун
Сердар Азмун
Запасные
86
Рыбиков
Николай Рыбиков
-
71
Одоевский
Даниил Одоевский
-
18
Жирков
Юрий Жирков
-
2
Чистяков
Дмитрий Чистяков
-
4
Круговой
Данил Круговой
-
94
Хотулев
Данила Хотулев
-
21
Ерохин
Александр Ерохин
-
19
Сутормин
Алексей Сутормин
-
17
Мостовой
Андрей Мостовой
-
64
Кравцов
Кирилл Кравцов
-
8
Малком
Малком
-
92
Шамкин
Даниил Шамкин
-
События
Матч окончен 1:1
Прошлые матчи
17.08.2008
17 авг. 2008
вс
19:00
Зенит
1 : 3
Шинник
17.08.2008
17 авг. 2008
вс
19:00
Зенит
1
Шинник
3
06.04.2008
06 апр. 2008
вс
15:30
Шинник
2 : 2
Зенит
06.04.2008
06 апр. 2008
вс
15:30
Шинник
2
Зенит
2
18.11.2006
18 нояб. 2006
сб
-:-
Шинник
1 : 2
Зенит
18.11.2006
18 нояб. 2006
сб
-:-
Шинник
1
Зенит
2
05.08.2006
05 авг. 2006
сб
23:00
Зенит
1 : 0
Шинник
05.08.2006
05 авг. 2006
сб
23:00
Зенит
1
Шинник
0
24.09.2005
24 сент. 2005
сб
19:00
Зенит
0 : 0
Шинник
24.09.2005
24 сент. 2005
сб
19:00
Зенит
0
Шинник
0
21.05.2005
21 мая 2005
сб
15:00
Шинник
1 : 0
Зенит
21.05.2005
21 мая 2005
сб
15:00
Шинник
1
Зенит
0
24.09.2004
24 сент. 2004
пт
23:00
Шинник
2 : 1
Зенит
24.09.2004
24 сент. 2004
пт
23:00
Шинник
2
Зенит
1
17.04.2004
17 апр. 2004
сб
23:00
Зенит
1 : 0
Шинник
17.04.2004
17 апр. 2004
сб
23:00
Зенит
1
Шинник
0
15.08.2003
15 авг. 2003
пт
23:00
Зенит
1 : 2
Шинник
15.08.2003
15 авг. 2003
пт
23:00
Зенит
1
Шинник
2
23.05.2003
23 мая 2003
пт
23:00
Шинник
3 : 0
Зенит
23.05.2003
23 мая 2003
пт
23:00
Шинник
3
Зенит
0
25.10.2002
25 окт. 2002
пт
23:00
Шинник
1 : 1
Зенит
25.10.2002
25 окт. 2002
пт
23:00
Шинник
1
Зенит
1
06.04.2002
06 апр. 2002
сб
23:00
Зенит
1 : 1
Шинник
06.04.2002
06 апр. 2002
сб
23:00
Зенит
1
Шинник
1
13.07.1999
13 июля 1999
вт
23:00
Зенит
2 : 1
Шинник
13.07.1999
13 июля 1999
вт
23:00
Зенит
2
Шинник
1
10.04.1999
10 апр. 1999
сб
23:00
Шинник
0 : 0
Зенит
10.04.1999
10 апр. 1999
сб
23:00
Шинник
0
Зенит
0
07.08.1998
07 авг. 1998
пт
23:00
Шинник
0 : 0
Зенит
07.08.1998
07 авг. 1998
пт
23:00
Шинник
0
Зенит
0
24.04.1998
24 апр. 1998
пт
23:00
Зенит
3 : 0
Шинник
24.04.1998
24 апр. 1998
пт
23:00
Зенит
3
Шинник
0
15.08.1997
15 авг. 1997
пт
23:00
Шинник
2 : 0
Зенит
15.08.1997
15 авг. 1997
пт
23:00
Шинник
2
Зенит
0
18.04.1997
18 апр. 1997
пт
23:00
Зенит
1 : 1
Шинник
18.04.1997
18 апр. 1997
пт
23:00
Зенит
1
Шинник
1
08.07.1992
08 июля 1992
ср
23:00
Шинник
1 : 1
Зенит
08.07.1992
08 июля 1992
ср
23:00
Шинник
1
Зенит
1
22.04.1992
22 апр. 1992
ср
23:00
Зенит
2 : 0
Шинник
22.04.1992
22 апр. 1992
ср
23:00
Зенит
2
Шинник
0
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