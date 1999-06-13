Матч завершен
Шинник
Ярославль
0:0
Матч завершен
Жемчужина
Сочи
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
12 июня 1999, 23:00 МСК
12.06.1999, 23:00 МСК
суббота
Составы