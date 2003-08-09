Матч завершен
Шинник
Ярославль
2:1
Матч завершен
Уралан
Элиста
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
8 авг. 2003, 23:00 МСК
8.08.2003, 23:00 МСК
пятница
Составы