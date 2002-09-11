Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:0
Матч завершен
Уралан
Элиста
РПЛ, 23 тур

РПЛ,

23 тур

Россия
10 сент. 2002, 23:00 МСК
10.09.2002, 23:00 МСК
вторник
Составы