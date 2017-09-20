Шинник - Урал: 20 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Шинник
Ярославль
3:0

Шинник - Урал: 20 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Кубок России, 1/16 финала

Кубок России,

Россия
20 сент. 2017, 15:00 МСК
20.09.2017, 15:00 МСК
среда
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Матч окончен 3:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

24.06.2020 24 июня 2020 ср 17:00
Шинник
0 : 2
Урал
24.06.2020 24 июня 2020 ср 17:00
Шинник
0
Урал
2
20.09.2017 20 сент. 2017 ср 15:00
Шинник
3 : 0
Урал
20.09.2017 20 сент. 2017 ср 15:00
Шинник
3
Урал
0
19.05.2013 19 мая 2013 вс 16:00
Урал
0 : 0
Шинник
19.05.2013 19 мая 2013 вс 16:00
Урал
0
Шинник
0
22.10.2012 22 окт. 2012 пн 17:00
Шинник
1 : 1
Урал
22.10.2012 22 окт. 2012 пн 17:00
Шинник
1
Урал
1
25.04.2012 25 апр. 2012 ср 17:30
Шинник
2 : 1
Урал
25.04.2012 25 апр. 2012 ср 17:30
Шинник
2
Урал
1
20.03.2012 20 марта 2012 вт 16:00
Урал
0 : 1
Шинник
20.03.2012 20 марта 2012 вт 16:00
Урал
0
Шинник
1
24.10.2011 24 окт. 2011 пн 16:30
Урал
0 : 2
Шинник
24.10.2011 24 окт. 2011 пн 16:30
Урал
0
Шинник
2
14.06.2011 14 июня 2011 вт 17:30
Шинник
1 : 2
Урал
14.06.2011 14 июня 2011 вт 17:30
Шинник
1
Урал
2
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 14:00
Урал
0 : 0
Шинник
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 14:00
Урал
0
Шинник
0
23.06.2010 23 июня 2010 ср 17:30
Шинник
1 : 1
Урал
23.06.2010 23 июня 2010 ср 17:30
Шинник
1
Урал
1
08.09.2009 08 сент. 2009 вт 16:00
Урал
3 : 1
Шинник
08.09.2009 08 сент. 2009 вт 16:00
Урал
3
Шинник
1
11.05.2009 11 мая 2009 пн 16:00
Шинник
1 : 2
Урал
11.05.2009 11 мая 2009 пн 16:00
Шинник
1
Урал
2

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