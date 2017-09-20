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Кубок России
Шинник VS Урал
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Шинник - Урал: 20 сентября 2017 смотреть онлайн
Матч завершен
Шинник
Ярославль
3:0
Шинник - Урал: 20 сентября 2017 смотреть онлайн
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Кубок России, 1/16 финала
Кубок России,
Россия
20 сент. 2017, 15:00 МСК
20.09.2017, 15:00 МСК
среда
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События
Матч окончен 3:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
24.06.2020
24 июня 2020
ср
17:00
Шинник
0 : 2
Урал
24.06.2020
24 июня 2020
ср
17:00
Шинник
0
Урал
2
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
15:00
Шинник
3 : 0
Урал
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
15:00
Шинник
3
Урал
0
19.05.2013
19 мая 2013
вс
16:00
Урал
0 : 0
Шинник
19.05.2013
19 мая 2013
вс
16:00
Урал
0
Шинник
0
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
17:00
Шинник
1 : 1
Урал
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
17:00
Шинник
1
Урал
1
25.04.2012
25 апр. 2012
ср
17:30
Шинник
2 : 1
Урал
25.04.2012
25 апр. 2012
ср
17:30
Шинник
2
Урал
1
20.03.2012
20 марта 2012
вт
16:00
Урал
0 : 1
Шинник
20.03.2012
20 марта 2012
вт
16:00
Урал
0
Шинник
1
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
16:30
Урал
0 : 2
Шинник
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
16:30
Урал
0
Шинник
2
14.06.2011
14 июня 2011
вт
17:30
Шинник
1 : 2
Урал
14.06.2011
14 июня 2011
вт
17:30
Шинник
1
Урал
2
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
14:00
Урал
0 : 0
Шинник
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
14:00
Урал
0
Шинник
0
23.06.2010
23 июня 2010
ср
17:30
Шинник
1 : 1
Урал
23.06.2010
23 июня 2010
ср
17:30
Шинник
1
Урал
1
08.09.2009
08 сент. 2009
вт
16:00
Урал
3 : 1
Шинник
08.09.2009
08 сент. 2009
вт
16:00
Урал
3
Шинник
1
11.05.2009
11 мая 2009
пн
16:00
Шинник
1 : 2
Урал
11.05.2009
11 мая 2009
пн
16:00
Шинник
1
Урал
2
Новости
Идеальный дебют новичка «Рубина»: гол первым касанием (!), пяткой (!!) и потом хет-трик (!!!)
#Андрес Дрейер
13 сентября 2021, 21:26
«Че ты смеешься?» Игрок «Урала» обиделся на вопрос и ушел с интервью в перерыве. В вопросе было: «Промес выкручивал позвонки»
#Игорь Калинин
18 марта 2021, 20:43
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
#РПЛ
08 марта 2021, 19:50
Звезда «Амкала» сыграл за клуб РПЛ и хочет в 27 лет стать профи. Большой разговор про волнение, мечту и где блогеры > русские клубы
#Евгений Спиряков
01 марта 2021, 18:00
Ох, как много проблем у «Краснодара». Вылеты из кубков, травмы, удаление Смольникова – а впереди суперважные матчи
#Краснодар
28 февраля 2021, 21:37
Погребняк еще ого. Забивает «Спартаку» и провернул самый странный трансфер года
#Павел Погребняк
07 ноября 2020, 15:06
Помазун вытащил для «Урала» матч с «Зенитом». До этого сезона он выходил в РПЛ два раза
#Илья Помазун
19 сентября 2020, 19:20
Судья удалил игрока «Рубина» и после видео поставил пенальти «Уралу» за фол, который был до этого. Разве так можно?
#Михаил Меркулов
15 августа 2020, 19:10
#
Новости матча
В РПЛ началась зимняя пауза. «Зенит» ушел на нее лидером, «Сочи» на третьем месте, «Спартак» – девятый
1
13 декабря 2021, 21:01
1
«Урал» обыграл «Ростов», забив ему четыре. У него две победы подряд
11 декабря 2021, 20:53
«Локомотив» проиграл четвертый раз подряд. Поражение от «Урала» продлило безвыигрышную серию до шести матчей
1
04 декабря 2021, 20:52
1
«Зенит» сыграл с «Уралом» вничью – 0:0. Это их первая нулевая ничья в истории
07 ноября 2021, 15:55
«Урал» сыграл вничью с «Химками» – он не забивает три матча подряд
31 октября 2021, 20:55
«Урал» проиграл «Ахмату» и занимает последнее место в РПЛ. Это единственный клуб, который не набрал 10 очков
24 октября 2021, 18:21
ЦСКА обыграл «Урал». Помазун пропустил впервые за месяц
17 октября 2021, 15:56
Защитник «Урала» Адамов вызван в сборную России на сбор перед играми отбора ЧМ-2022
03 октября 2021, 17:30