Шинник - Тюмень: 03 октября 1992 смотреть онлайн

Матч завершен
Шинник
Ярославль
3:0

Шинник - Тюмень: 03 октября 1992 смотреть онлайн

Матч завершен
Тюмень
Тюмень
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
3 окт. 1992, -:- МСК
3.10.1992, -:- МСК
суббота
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Предварительный состав

Шинник
мин
21
Голуб
Никита Голуб
2
Щербаков
Константин Щербаков
17
Покидышев
Николай Покидышев
15
Самойлов
Дмитрий Самойлов
57
Зириков
Николай Зириков
4
Стешин
Евгений Стешин
29
Игнатович
Павел Игнатович
5
Зинков
Вячеслав Зинков
19
Самсонов
Артем Самсонов
27
Щадин
Артем Щадин
9
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
Запасные
16
Яшин
Дмитрий Яшин
-
3
Стрелов
Евгений Стрелов
-
45
Бетюжнов
Антон Бетюжнов
-
89
Дорофеев
Никита Дорофеев
-
72
Масленников
Игорь Масленников
-
44
Тананеев
Дмитрий Тананеев
-
24
Азявин
Илья Азявин
-
90
Игнатенко
Владислав Игнатенко
-
70
Носов
Александр Носов
-
77
Гонгапшев
Альбек Гонгапшев
-

События

Матч окончен 3:0

Прошлые матчи

20.04.2019 20 апр. 2019 сб 15:00
Шинник
1 : 0
Тюмень
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 15:00
Шинник
1
Тюмень
0
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 14:00
Тюмень
3 : 2
Шинник
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 14:00
Тюмень
3
Шинник
2
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 14:00
Шинник
2 : 0
Тюмень
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 14:00
Шинник
2
Тюмень
0
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 14:00
Тюмень
2 : 0
Шинник
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 14:00
Тюмень
2
Шинник
0
06.05.2017 06 мая 2017 сб 13:00
Тюмень
5 : 1
Шинник
06.05.2017 06 мая 2017 сб 13:00
Тюмень
5
Шинник
1
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 17:00
Шинник
0 : 0
Тюмень
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 17:00
Шинник
0
Тюмень
0
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 15:00
Тюмень
2 : 1
Шинник
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 15:00
Тюмень
2
Шинник
1
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 17:00
Шинник
1 : 1
Тюмень
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 17:00
Шинник
1
Тюмень
1
03.05.2015 03 мая 2015 вс 15:00
Тюмень
0 : 0
Шинник
03.05.2015 03 мая 2015 вс 15:00
Тюмень
0
Шинник
0
11.10.2014 11 окт. 2014 сб 16:00
Шинник
2 : 0
Тюмень
11.10.2014 11 окт. 2014 сб 16:00
Шинник
2
Тюмень
0
16.10.1998 16 окт. 1998 пт 23:00
Шинник
3 : 2
Тюмень
16.10.1998 16 окт. 1998 пт 23:00
Шинник
3
Тюмень
2
20.06.1998 20 июня 1998 сб 23:00
Тюмень
0 : 1
Шинник
20.06.1998 20 июня 1998 сб 23:00
Тюмень
0
Шинник
1
09.11.1997 09 нояб. 1997 вс -:-
Тюмень
1 : 2
Шинник
09.11.1997 09 нояб. 1997 вс -:-
Тюмень
1
Шинник
2
08.07.1997 08 июля 1997 вт 23:00
Шинник
1 : 0
Тюмень
08.07.1997 08 июля 1997 вт 23:00
Шинник
1
Тюмень
0
03.10.1992 03 окт. 1992 сб -:-
Шинник
3 : 0
Тюмень
03.10.1992 03 окт. 1992 сб -:-
Шинник
3
Тюмень
0
02.09.1992 02 сент. 1992 ср 23:00
Тюмень
1 : 2
Шинник
02.09.1992 02 сент. 1992 ср 23:00
Тюмень
1
Шинник
2

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