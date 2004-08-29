Матч завершен
Шинник
Ярославль
3:1
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
28 авг. 2004, 23:00 МСК
28.08.2004, 23:00 МСК
суббота
Составы