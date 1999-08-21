Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:0
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
20 авг. 1999, 23:00 МСК
20.08.1999, 23:00 МСК
пятница
Составы