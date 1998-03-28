Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:0
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
28 марта 1998, -:- МСК
28.03.1998, -:- МСК
суббота
Составы