Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:3
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
17 марта 1997, -:- МСК
17.03.1997, -:- МСК
понедельник
Составы