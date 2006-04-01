Матч завершен
Шинник
Ярославль
0:1
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
31 марта 2006, 23:00 МСК
31.03.2006, 23:00 МСК
пятница
Составы