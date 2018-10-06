Шинник - Тамбов: 06 октября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Шинник
Ярославль
3:0

Шинник - Тамбов: 06 октября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Тамбов
Тамбов
ФНЛ, 15 тур

ФНЛ,

15 тур

Россия
6 окт. 2018, 14:00 МСК
6.10.2018, 14:00 МСК
суббота
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Предварительный состав

Шинник
мин
21
Голуб
Никита Голуб
2
Щербаков
Константин Щербаков
17
Покидышев
Николай Покидышев
15
Самойлов
Дмитрий Самойлов
57
Зириков
Николай Зириков
4
Стешин
Евгений Стешин
29
Игнатович
Павел Игнатович
5
Зинков
Вячеслав Зинков
19
Самсонов
Артем Самсонов
27
Щадин
Артем Щадин
9
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
Запасные
16
Яшин
Дмитрий Яшин
-
3
Стрелов
Евгений Стрелов
-
45
Бетюжнов
Антон Бетюжнов
-
89
Дорофеев
Никита Дорофеев
-
72
Масленников
Игорь Масленников
-
44
Тананеев
Дмитрий Тананеев
-
24
Азявин
Илья Азявин
-
90
Игнатенко
Владислав Игнатенко
-
70
Носов
Александр Носов
-
77
Гонгапшев
Альбек Гонгапшев
-
Тамбов
мин
30
Сямук
Родион Сямук
26
Васиев
Фарход Васиев
3
Денисов
Александр Денисов
13
Шахов
Виталий Шахов
24
Кайков
Денис Кайков
8
Герман
Дмитрий Герман
4
Карп
Кэтэлин Карп
14
Бавин
Юрий Бавин
7
Алиев
Азер Алиев
18
Климов
Кирилл Климов
23
Карапузов
Владислав Карапузов
Запасные
35
Сычев
Виталий Сычев
-
55
Мартынов
Илья Мартынов
-
2
Нусуев
Морис Нусуев
-
31
Дроздов
Никита Дроздов
-
77
Ахмаев
Саид-Али Ахмаев
-
19
Терехов
Антон Терехов
-
81
Кабахидзе
Владимир Кабахидзе
-
87
Аванесян
Тигран Аванесян
-
9
Архипов
Артем Архипов
-
37
Минаев
Роман Минаев
-
10
Чабанов
Евгений Чабанов
-

События

Матч окончен 3:0

Прошлые матчи

24.04.2019 24 апр. 2019 ср 18:15
Тамбов
1 : 0
Шинник
24.04.2019 24 апр. 2019 ср 18:15
Тамбов
1
Шинник
0
06.10.2018 06 окт. 2018 сб 14:00
Шинник
3 : 0
Тамбов
06.10.2018 06 окт. 2018 сб 14:00
Шинник
3
Тамбов
0
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 13:30
Тамбов
3 : 1
Шинник
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 13:30
Тамбов
3
Шинник
1
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 15:00
Шинник
1 : 0
Тамбов
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 15:00
Шинник
1
Тамбов
0
13.03.2017 13 марта 2017 пн 13:30
Тамбов
0 : 1
Шинник
13.03.2017 13 марта 2017 пн 13:30
Тамбов
0
Шинник
1
17.08.2016 17 авг. 2016 ср 19:00
Шинник
2 : 1
Тамбов
17.08.2016 17 авг. 2016 ср 19:00
Шинник
2
Тамбов
1

Новости

За «Тамбов» забил воспитанник. Он побеждал в чемпионате Белоруссии, играл в ПФЛ и уходил из клуба на неделю
#Артем Архипов
26 февраля, 21:24
Этой зимой в РПЛ приехали футболисты из 18 стран – от Косово до Бурунди
#РПЛ
25 февраля, 19:45
«Тамбов» набрал 16 игроков на матч с «Локомотивом». Рыжиков остался, почти вся основа – новички
#Тамбов
21 февраля, 17:05
Лига сама спасает умерший «Тамбов»: даст деньги, а клубы – игроков в бесплатную аренду. Это точно нормально?
#Тамбов
04 февраля, 22:30
Игроки «Тамбова» бойкотируют матч со «Спартаком», но он все равно состоится. Что об этом известно
#Тамбов
04 декабря 2020, 22:40
# Новости матча
РФС проверит игроков «Тамбова» из-за подозрений в участии в договорных матчах
24 марта, 13:54
За «Тамбов» в этом сезоне сыграли 45 футболистов. Это рекорд РПЛ
14 марта, 18:53
«Краснодар» обыграл «Тамбов» и прервал безвыигрышную серию из пяти матчей
14 марта, 18:24
Рыжиков уйдет из «Тамбова». Он готовится к завершению карьеры
09 марта, 18:02
Жалолиддинов перешел в узбекский «Андижан». За полгода он побывал в «Локо» и «Тамбове», но не провел ни одного матча в РПЛ
07 марта, 15:48
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
Три гола за матч с «Тамбовом» – лучший результат «Ротора» в сезоне-2020/21
26 февраля, 22:32
Братья Архиповы забивали за «Тамбов» в трех разных лигах
26 февраля, 22:04