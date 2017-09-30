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Шинник VS Тамбов
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Шинник - Тамбов: 30 сентября 2017 смотреть онлайн
Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:0
Шинник - Тамбов: 30 сентября 2017 смотреть онлайн
Матч завершен
Тамбов
Тамбов
ФНЛ, 16 тур
ФНЛ,
Россия
30 сент. 2017, 15:00 МСК
30.09.2017, 15:00 МСК
суббота
Алексей Амелин
Алексей Амелин
Главный Судья
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Прогнозы
События
Матч окончен 1:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
24.04.2019
24 апр. 2019
ср
18:15
Тамбов
1 : 0
Шинник
24.04.2019
24 апр. 2019
ср
18:15
Тамбов
1
Шинник
0
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
14:00
Шинник
3 : 0
Тамбов
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
14:00
Шинник
3
Тамбов
0
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
13:30
Тамбов
3 : 1
Шинник
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
13:30
Тамбов
3
Шинник
1
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
15:00
Шинник
1 : 0
Тамбов
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
15:00
Шинник
1
Тамбов
0
13.03.2017
13 марта 2017
пн
13:30
Тамбов
0 : 1
Шинник
13.03.2017
13 марта 2017
пн
13:30
Тамбов
0
Шинник
1
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
19:00
Шинник
2 : 1
Тамбов
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
19:00
Шинник
2
Тамбов
1
Новости
☠️ Как в России умирают футбольные клубы. 23 смерти за 10 лет – и это только в двух высших лигах
#РПЛ
03 мая 2021, 22:23
Полный гайд по проблемам «Тамбова»: долги, стадион, игнор властей, помощь РПЛ и конец истории
#Тамбов
03 мая 2021, 22:15
Игрок «Тамбова» при счете 0:2 сказал: будет другая игра. После «Тамбов» пропустил еще два, а этот игрок забил автогол 🤷♂️
#Денис Кайков
18 апреля 2021, 16:36
Дебютный матч Олича в ЦСКА: интервью на русском, хорватский баннер, четыре пенальти за 65 минут
#Ивица Олич
04 апреля 2021, 18:20
Вратарь «Тамбова» потащил удар Рондона с двух метров. Реакция – ☄️
#Виталий Сычев
04 апреля 2021, 17:47
За «Тамбов» забил воспитанник. Он побеждал в чемпионате Белоруссии, играл в ПФЛ и уходил из клуба на неделю
#Артем Архипов
26 февраля 2021, 21:24
Этой зимой в РПЛ приехали футболисты из 18 стран – от Косово до Бурунди
#РПЛ
25 февраля 2021, 19:45
Лига сама спасает умерший «Тамбов»: даст деньги, а клубы – игроков в бесплатную аренду. Это точно нормально?
#Тамбов
04 февраля 2021, 22:30
#
Новости матча
Против экс-спортивного директора «Тамбова» Худякова возбуждено уголовное дело о мошенничестве
25 ноября 2021, 11:27
Бывший спортивный директор «Тамбова» Худяков задержан. Через месяц после признания клуба банкротом
24 ноября 2021, 15:46
Экс-директор «Тамбова» арестована по делу о мошенничестве
01 октября 2021, 22:38
«Зенит» выпустил состав без легионеров на заключительную игру РПЛ. В основе – Одоевский и Хотулев
16 мая 2021, 12:57
«Тамбов» не заявился в ФНЛ и ПФЛ. Он лишится профессионального статуса после окончания сезона
03 мая 2021, 12:27
«Тамбов» вылетел из РПЛ
02 мая 2021, 18:22
«Локомотив» обыграл «Тамбов» (5:2). У него 11-матчевая победная серия
24 апреля 2021, 20:57
«Тамбов» проиграл в РПЛ семь матчей подряд
18 апреля 2021, 15:52