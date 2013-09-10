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Шинник VS Спартак-Нальчик
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Шинник - Спартак-Нальчик: 10 сентября 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Шинник
Ярославль
2:1
Шинник - Спартак-Нальчик: 10 сентября 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
ФНЛ, 13 тур
ФНЛ,
13 тур
Россия
10 сент. 2013, 17:00 МСК
10.09.2013, 17:00 МСК
вторник
Юрий Апонасенко
Юрий Апонасенко
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Шинник
мин
21
Голуб
Никита Голуб
2
Щербаков
Константин Щербаков
17
Покидышев
Николай Покидышев
15
Самойлов
Дмитрий Самойлов
57
Зириков
Николай Зириков
4
Стешин
Евгений Стешин
29
Игнатович
Павел Игнатович
5
Зинков
Вячеслав Зинков
19
Самсонов
Артем Самсонов
27
Щадин
Артем Щадин
9
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
Запасные
16
Яшин
Дмитрий Яшин
-
3
Стрелов
Евгений Стрелов
-
45
Бетюжнов
Антон Бетюжнов
-
89
Дорофеев
Никита Дорофеев
-
72
Масленников
Игорь Масленников
-
44
Тананеев
Дмитрий Тананеев
-
24
Азявин
Илья Азявин
-
90
Игнатенко
Владислав Игнатенко
-
70
Носов
Александр Носов
-
77
Гонгапшев
Альбек Гонгапшев
-
События
Матч окончен 2:1
Прошлые матчи
13.11.2016
13 нояб. 2016
вс
16:00
Спартак-Нальчик
2 : 0
Шинник
13.11.2016
13 нояб. 2016
вс
16:00
Спартак-Нальчик
2
Шинник
0
27.07.2016
27 июля 2016
ср
18:30
Шинник
0 : 0
Спартак-Нальчик
27.07.2016
27 июля 2016
ср
18:30
Шинник
0
Спартак-Нальчик
0
09.04.2014
09 апр. 2014
ср
17:30
Спартак-Нальчик
1 : 0
Шинник
09.04.2014
09 апр. 2014
ср
17:30
Спартак-Нальчик
1
Шинник
0
10.09.2013
10 сент. 2013
вт
17:00
Шинник
2 : 1
Спартак-Нальчик
10.09.2013
10 сент. 2013
вт
17:00
Шинник
2
Спартак-Нальчик
1
05.11.2012
05 нояб. 2012
пн
15:00
Спартак-Нальчик
3 : 2
Шинник
05.11.2012
05 нояб. 2012
пн
15:00
Спартак-Нальчик
3
Шинник
2
31.07.2012
31 июля 2012
вт
18:00
Шинник
0 : 1
Спартак-Нальчик
31.07.2012
31 июля 2012
вт
18:00
Шинник
0
Спартак-Нальчик
1
25.10.2008
25 окт. 2008
сб
17:30
Шинник
2 : 1
Спартак-Нальчик
25.10.2008
25 окт. 2008
сб
17:30
Шинник
2
Спартак-Нальчик
1
05.07.2008
05 июля 2008
сб
18:30
Спартак-Нальчик
2 : 1
Шинник
05.07.2008
05 июля 2008
сб
18:30
Спартак-Нальчик
2
Шинник
1
23.10.2006
23 окт. 2006
пн
23:00
Спартак-Нальчик
2 : 1
Шинник
23.10.2006
23 окт. 2006
пн
23:00
Спартак-Нальчик
2
Шинник
1
12.05.2006
12 мая 2006
пт
23:00
Шинник
0 : 1
Спартак-Нальчик
12.05.2006
12 мая 2006
пт
23:00
Шинник
0
Спартак-Нальчик
1
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