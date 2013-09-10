Шинник - Спартак-Нальчик: 10 сентября 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Шинник
Ярославль
2:1

Шинник - Спартак-Нальчик: 10 сентября 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
ФНЛ, 13 тур

ФНЛ,

13 тур

Россия
10 сент. 2013, 17:00 МСК
10.09.2013, 17:00 МСК
вторник
Юрий Апонасенко
Юрий Апонасенко
Главный Судья
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Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Шинник
мин
21
Голуб
Никита Голуб
2
Щербаков
Константин Щербаков
17
Покидышев
Николай Покидышев
15
Самойлов
Дмитрий Самойлов
57
Зириков
Николай Зириков
4
Стешин
Евгений Стешин
29
Игнатович
Павел Игнатович
5
Зинков
Вячеслав Зинков
19
Самсонов
Артем Самсонов
27
Щадин
Артем Щадин
9
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
Запасные
16
Яшин
Дмитрий Яшин
-
3
Стрелов
Евгений Стрелов
-
45
Бетюжнов
Антон Бетюжнов
-
89
Дорофеев
Никита Дорофеев
-
72
Масленников
Игорь Масленников
-
44
Тананеев
Дмитрий Тананеев
-
24
Азявин
Илья Азявин
-
90
Игнатенко
Владислав Игнатенко
-
70
Носов
Александр Носов
-
77
Гонгапшев
Альбек Гонгапшев
-

События

Матч окончен 2:1

Прошлые матчи

13.11.2016 13 нояб. 2016 вс 16:00
Спартак-Нальчик
2 : 0
Шинник
13.11.2016 13 нояб. 2016 вс 16:00
Спартак-Нальчик
2
Шинник
0
27.07.2016 27 июля 2016 ср 18:30
Шинник
0 : 0
Спартак-Нальчик
27.07.2016 27 июля 2016 ср 18:30
Шинник
0
Спартак-Нальчик
0
09.04.2014 09 апр. 2014 ср 17:30
Спартак-Нальчик
1 : 0
Шинник
09.04.2014 09 апр. 2014 ср 17:30
Спартак-Нальчик
1
Шинник
0
10.09.2013 10 сент. 2013 вт 17:00
Шинник
2 : 1
Спартак-Нальчик
10.09.2013 10 сент. 2013 вт 17:00
Шинник
2
Спартак-Нальчик
1
05.11.2012 05 нояб. 2012 пн 15:00
Спартак-Нальчик
3 : 2
Шинник
05.11.2012 05 нояб. 2012 пн 15:00
Спартак-Нальчик
3
Шинник
2
31.07.2012 31 июля 2012 вт 18:00
Шинник
0 : 1
Спартак-Нальчик
31.07.2012 31 июля 2012 вт 18:00
Шинник
0
Спартак-Нальчик
1
25.10.2008 25 окт. 2008 сб 17:30
Шинник
2 : 1
Спартак-Нальчик
25.10.2008 25 окт. 2008 сб 17:30
Шинник
2
Спартак-Нальчик
1
05.07.2008 05 июля 2008 сб 18:30
Спартак-Нальчик
2 : 1
Шинник
05.07.2008 05 июля 2008 сб 18:30
Спартак-Нальчик
2
Шинник
1
23.10.2006 23 окт. 2006 пн 23:00
Спартак-Нальчик
2 : 1
Шинник
23.10.2006 23 окт. 2006 пн 23:00
Спартак-Нальчик
2
Шинник
1
12.05.2006 12 мая 2006 пт 23:00
Шинник
0 : 1
Спартак-Нальчик
12.05.2006 12 мая 2006 пт 23:00
Шинник
0
Спартак-Нальчик
1

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