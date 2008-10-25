Матч завершен
Шинник
Ярославль
2:1
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
25 окт. 2008, 17:30 МСК
25.10.2008, 17:30 МСК
суббота
Игорь Егоров
Игорь Егоров
Главный Судья
Составы