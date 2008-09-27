Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:2
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 23 тур

РПЛ,

23 тур

Россия
27 сент. 2008, 14:00 МСК
27.09.2008, 14:00 МСК
суббота
Станислав Сухина
Станислав Сухина
Главный Судья
Составы