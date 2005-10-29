Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:3
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
29 окт. 2005, 15:00 МСК
29.10.2005, 15:00 МСК
суббота
Станислав Сухина
Станислав Сухина
Главный Судья
Составы