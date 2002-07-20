Матч завершен
Шинник
Ярославль
2:2
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 25 тур

РПЛ,

25 тур

Россия
19 июля 2002, 23:00 МСК
19.07.2002, 23:00 МСК
пятница
Составы