Матч завершен
Шинник
Ярославль
0:1
Матч завершен
Москва
Москва
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
10 мая 2008, 13:00 МСК
10.05.2008, 13:00 МСК
суббота
Игорь Егоров
Игорь Егоров
Главный Судья
Составы