Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:2
Матч завершен
Москва
Москва
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
29 июля 2006, 23:00 МСК
29.07.2006, 23:00 МСК
суббота
Составы