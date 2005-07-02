Матч завершен
Шинник
Ярославль
0:1
Матч завершен
Москва
Москва
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
2 июля 2005, 17:00 МСК
2.07.2005, 17:00 МСК
суббота
Александр Евстигнеев
Александр Евстигнеев
Главный Судья
Составы