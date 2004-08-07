Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:1
Матч завершен
Москва
Москва
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
6 авг. 2004, 23:00 МСК
6.08.2004, 23:00 МСК
пятница
Составы