Матч завершен
Шинник
Ярославль
2:1
Матч завершен
Сокол
Саратов
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
12 апр. 2002, 23:00 МСК
12.04.2002, 23:00 МСК
пятница
Составы