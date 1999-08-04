Матч завершен
Шинник
Ярославль
2:0
Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
3 авг. 1999, 23:00 МСК
3.08.1999, 23:00 МСК
вторник
Составы