Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:6
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
29 сент. 2006, 23:00 МСК
29.09.2006, 23:00 МСК
пятница
Составы