Матч завершен
Шинник
Ярославль
2:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
23 июля 2005, 16:00 МСК
23.07.2005, 16:00 МСК
суббота
Составы