Матч завершен
Шинник
Ярославль
0:3
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
8 мая 1999, 23:00 МСК
8.05.1999, 23:00 МСК
суббота
Составы