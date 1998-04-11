Матч завершен
Шинник
Ярославль
0:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
10 апр. 1998, 23:00 МСК
10.04.1998, 23:00 МСК
пятница
Составы