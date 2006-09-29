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РПЛ
Шинник VS Ростов
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Шинник - Ростов: 08 августа 1992 смотреть онлайн
Матч завершен
Шинник
Ярославль
2:3
Шинник - Ростов: 08 августа 1992 смотреть онлайн
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 19 тур
РПЛ,
19 тур
Россия
8 авг. 1992, 23:00 МСК
8.08.1992, 23:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Шинник
мин
21
Голуб
Никита Голуб
2
Щербаков
Константин Щербаков
17
Покидышев
Николай Покидышев
15
Самойлов
Дмитрий Самойлов
57
Зириков
Николай Зириков
4
Стешин
Евгений Стешин
29
Игнатович
Павел Игнатович
5
Зинков
Вячеслав Зинков
19
Самсонов
Артем Самсонов
27
Щадин
Артем Щадин
9
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
Запасные
16
Яшин
Дмитрий Яшин
-
3
Стрелов
Евгений Стрелов
-
45
Бетюжнов
Антон Бетюжнов
-
89
Дорофеев
Никита Дорофеев
-
72
Масленников
Игорь Масленников
-
44
Тананеев
Дмитрий Тананеев
-
24
Азявин
Илья Азявин
-
90
Игнатенко
Владислав Игнатенко
-
70
Носов
Александр Носов
-
77
Гонгапшев
Альбек Гонгапшев
-
Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
2
Алеесами
Хайтам Алеесами
55
Осипенко
Максим Осипенко
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
34
Козлов
Алексей Козлов
23
Тугарев
Роман Тугарев
21
Махатадзе
Георгий Махатадзе
15
Глебов
Данил Глебов
8
Гигович
Армин Гигович
19
Байрамян
Хорен Байрамян
20
Соу
Али Соу
Запасные
77
Рудаков
Максим Рудаков
-
4
Терентьев
Денис Терентьев
-
3
Рукас
Томас Рукас
-
22
Павловец
Александр Павловец
-
71
Поярков
Николай Поярков
-
25
Фольмер
Кирилл Фольмер
-
76
Сухомлинов
Данила Сухомлинов
-
99
Полоз
Дмитрий Полоз
-
26
Саплинов
Александр Саплинов
-
11
Альмквист
Понтус Альмквист
-
90
Турищев
Максим Турищев
-
События
Матч окончен 2:3
Прошлые матчи
29.09.2006
29 сент. 2006
пт
23:00
Шинник
1 : 6
Ростов
29.09.2006
29 сент. 2006
пт
23:00
Шинник
1
Ростов
6
22.04.2006
22 апр. 2006
сб
23:00
Ростов
0 : 0
Шинник
22.04.2006
22 апр. 2006
сб
23:00
Ростов
0
Шинник
0
23.07.2005
23 июля 2005
сб
16:00
Шинник
2 : 1
Ростов
23.07.2005
23 июля 2005
сб
16:00
Шинник
2
Ростов
1
20.03.2005
20 марта 2005
вс
18:00
Ростов
2 : 2
Шинник
20.03.2005
20 марта 2005
вс
18:00
Ростов
2
Шинник
2
29.10.2004
29 окт. 2004
пт
23:00
Шинник
1 : 0
Ростов
29.10.2004
29 окт. 2004
пт
23:00
Шинник
1
Ростов
0
21.03.2004
21 марта 2004
вс
-:-
Ростов
0 : 0
Шинник
21.03.2004
21 марта 2004
вс
-:-
Ростов
0
Шинник
0
24.10.2003
24 окт. 2003
пт
23:00
Шинник
4 : 1
Ростов
24.10.2003
24 окт. 2003
пт
23:00
Шинник
4
Ростов
1
23.03.2003
23 марта 2003
вс
-:-
Ростов
1 : 1
Шинник
23.03.2003
23 марта 2003
вс
-:-
Ростов
1
Шинник
1
31.08.2002
31 авг. 2002
сб
23:00
Ростов
1 : 1
Шинник
31.08.2002
31 авг. 2002
сб
23:00
Ростов
1
Шинник
1
07.05.2002
07 мая 2002
вт
23:00
Шинник
1 : 1
Ростов
07.05.2002
07 мая 2002
вт
23:00
Шинник
1
Ростов
1
13.08.1999
13 авг. 1999
пт
23:00
Ростов
0 : 0
Шинник
13.08.1999
13 авг. 1999
пт
23:00
Ростов
0
Шинник
0
08.05.1999
08 мая 1999
сб
23:00
Шинник
0 : 3
Ростов
08.05.1999
08 мая 1999
сб
23:00
Шинник
0
Ростов
3
28.07.1998
28 июля 1998
вт
23:00
Ростов
3 : 2
Шинник
28.07.1998
28 июля 1998
вт
23:00
Ростов
3
Шинник
2
10.04.1998
10 апр. 1998
пт
23:00
Шинник
0 : 0
Ростов
10.04.1998
10 апр. 1998
пт
23:00
Шинник
0
Ростов
0
02.09.1997
02 сент. 1997
вт
23:00
Ростов
1 : 2
Шинник
02.09.1997
02 сент. 1997
вт
23:00
Ростов
1
Шинник
2
09.05.1997
09 мая 1997
пт
23:00
Шинник
1 : 1
Ростов
09.05.1997
09 мая 1997
пт
23:00
Шинник
1
Ростов
1
08.08.1992
08 авг. 1992
сб
23:00
Шинник
2 : 3
Ростов
08.08.1992
08 авг. 1992
сб
23:00
Шинник
2
Ростов
3
28.03.1992
28 марта 1992
сб
23:00
Ростов
2 : 0
Шинник
28.03.1992
28 марта 1992
сб
23:00
Ростов
2
Шинник
0
Новости
ЦСКА и «Зенит» задержали начало матча, потому что ждали 10 допминут в игре «Ростова». Это просьба «Матч ТВ»
1
#РПЛ
17 марта, 20:50
1
Что будет с таблицей РПЛ весной: пять клубов разыграют чемпионство, девять – места в обновленных еврокубках
#РПЛ
09 марта, 13:29
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
4
#РПЛ
08 марта, 19:50
4
Сильный снег в Ростове сломал ВАР. «Ростов» и «Сочи» играют без системы, которая автоматически чертит офсайд ❄️
#РПЛ
06 марта, 19:34
Наш евросезон – все. Вылет от грузин, разгром от бельгийцев, провал по коэффициентам, а побеждал только «Краснодар»
#Лига Европы
26 февраля, 00:50
#
Новости матча
«Ростов» забил четыре гола «Ротору» и впервые победил в 2021 году
17 марта, 20:17
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
«Зенит» в большинстве сыграл вничью с «Ростовом». Соу сделал дубль
27 февраля, 18:26
«Зенит» забивает «Ростову» по два гола в трех матчах подряд
27 февраля, 18:25
Осипенко получил прямую красную карточку в матче с «Зенитом». Это его первое удаление в РПЛ
27 февраля, 17:55
«Зенит» заменил вратаря во время матча с «Ростовом». Кержаков травмировался
27 февраля, 17:45
«Ростов» объявил об уходе Еременко. Он вернется в Финляндию по семейным причинам
23 февраля, 13:37
«Ахмат» выбил «Ростов» из Кубка России. Норманн не забил пенальти
21 февраля, 21:33