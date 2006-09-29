Шинник - Ростов: 08 августа 1992 смотреть онлайн

Матч завершен
Шинник
Ярославль
2:3

Шинник - Ростов: 08 августа 1992 смотреть онлайн

Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
8 авг. 1992, 23:00 МСК
8.08.1992, 23:00 МСК
суббота
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События
Прошлые матчи
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Предварительный состав

Шинник
мин
21
Голуб
Никита Голуб
2
Щербаков
Константин Щербаков
17
Покидышев
Николай Покидышев
15
Самойлов
Дмитрий Самойлов
57
Зириков
Николай Зириков
4
Стешин
Евгений Стешин
29
Игнатович
Павел Игнатович
5
Зинков
Вячеслав Зинков
19
Самсонов
Артем Самсонов
27
Щадин
Артем Щадин
9
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
Запасные
16
Яшин
Дмитрий Яшин
-
3
Стрелов
Евгений Стрелов
-
45
Бетюжнов
Антон Бетюжнов
-
89
Дорофеев
Никита Дорофеев
-
72
Масленников
Игорь Масленников
-
44
Тананеев
Дмитрий Тананеев
-
24
Азявин
Илья Азявин
-
90
Игнатенко
Владислав Игнатенко
-
70
Носов
Александр Носов
-
77
Гонгапшев
Альбек Гонгапшев
-
Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
2
Алеесами
Хайтам Алеесами
55
Осипенко
Максим Осипенко
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
34
Козлов
Алексей Козлов
23
Тугарев
Роман Тугарев
21
Махатадзе
Георгий Махатадзе
15
Глебов
Данил Глебов
8
Гигович
Армин Гигович
19
Байрамян
Хорен Байрамян
20
Соу
Али Соу
Запасные
77
Рудаков
Максим Рудаков
-
4
Терентьев
Денис Терентьев
-
3
Рукас
Томас Рукас
-
22
Павловец
Александр Павловец
-
71
Поярков
Николай Поярков
-
25
Фольмер
Кирилл Фольмер
-
76
Сухомлинов
Данила Сухомлинов
-
99
Полоз
Дмитрий Полоз
-
26
Саплинов
Александр Саплинов
-
11
Альмквист
Понтус Альмквист
-
90
Турищев
Максим Турищев
-

События

Матч окончен 2:3

Прошлые матчи

29.09.2006 29 сент. 2006 пт 23:00
Шинник
1 : 6
Ростов
29.09.2006 29 сент. 2006 пт 23:00
Шинник
1
Ростов
6
22.04.2006 22 апр. 2006 сб 23:00
Ростов
0 : 0
Шинник
22.04.2006 22 апр. 2006 сб 23:00
Ростов
0
Шинник
0
23.07.2005 23 июля 2005 сб 16:00
Шинник
2 : 1
Ростов
23.07.2005 23 июля 2005 сб 16:00
Шинник
2
Ростов
1
20.03.2005 20 марта 2005 вс 18:00
Ростов
2 : 2
Шинник
20.03.2005 20 марта 2005 вс 18:00
Ростов
2
Шинник
2
29.10.2004 29 окт. 2004 пт 23:00
Шинник
1 : 0
Ростов
29.10.2004 29 окт. 2004 пт 23:00
Шинник
1
Ростов
0
21.03.2004 21 марта 2004 вс -:-
Ростов
0 : 0
Шинник
21.03.2004 21 марта 2004 вс -:-
Ростов
0
Шинник
0
24.10.2003 24 окт. 2003 пт 23:00
Шинник
4 : 1
Ростов
24.10.2003 24 окт. 2003 пт 23:00
Шинник
4
Ростов
1
23.03.2003 23 марта 2003 вс -:-
Ростов
1 : 1
Шинник
23.03.2003 23 марта 2003 вс -:-
Ростов
1
Шинник
1
31.08.2002 31 авг. 2002 сб 23:00
Ростов
1 : 1
Шинник
31.08.2002 31 авг. 2002 сб 23:00
Ростов
1
Шинник
1
07.05.2002 07 мая 2002 вт 23:00
Шинник
1 : 1
Ростов
07.05.2002 07 мая 2002 вт 23:00
Шинник
1
Ростов
1
13.08.1999 13 авг. 1999 пт 23:00
Ростов
0 : 0
Шинник
13.08.1999 13 авг. 1999 пт 23:00
Ростов
0
Шинник
0
08.05.1999 08 мая 1999 сб 23:00
Шинник
0 : 3
Ростов
08.05.1999 08 мая 1999 сб 23:00
Шинник
0
Ростов
3
28.07.1998 28 июля 1998 вт 23:00
Ростов
3 : 2
Шинник
28.07.1998 28 июля 1998 вт 23:00
Ростов
3
Шинник
2
10.04.1998 10 апр. 1998 пт 23:00
Шинник
0 : 0
Ростов
10.04.1998 10 апр. 1998 пт 23:00
Шинник
0
Ростов
0
02.09.1997 02 сент. 1997 вт 23:00
Ростов
1 : 2
Шинник
02.09.1997 02 сент. 1997 вт 23:00
Ростов
1
Шинник
2
09.05.1997 09 мая 1997 пт 23:00
Шинник
1 : 1
Ростов
09.05.1997 09 мая 1997 пт 23:00
Шинник
1
Ростов
1
08.08.1992 08 авг. 1992 сб 23:00
Шинник
2 : 3
Ростов
08.08.1992 08 авг. 1992 сб 23:00
Шинник
2
Ростов
3
28.03.1992 28 марта 1992 сб 23:00
Ростов
2 : 0
Шинник
28.03.1992 28 марта 1992 сб 23:00
Ростов
2
Шинник
0

Новости

ЦСКА и «Зенит» задержали начало матча, потому что ждали 10 допминут в игре «Ростова». Это просьба «Матч ТВ»
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🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
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08 марта, 19:50
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Сильный снег в Ростове сломал ВАР. «Ростов» и «Сочи» играют без системы, которая автоматически чертит офсайд ❄️
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06 марта, 19:34
Наш евросезон – все. Вылет от грузин, разгром от бельгийцев, провал по коэффициентам, а побеждал только «Краснодар»
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27 февраля, 17:45
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