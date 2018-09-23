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Шинник VS Мордовия
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Шинник - Мордовия: 23 сентября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:2
Шинник - Мордовия: 23 сентября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Мордовия
Саранск
ФНЛ, 13 тур
ФНЛ,
13 тур
Россия
23 сент. 2018, 17:00 МСК
23.09.2018, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Шинник
мин
21
Голуб
Никита Голуб
2
Щербаков
Константин Щербаков
17
Покидышев
Николай Покидышев
15
Самойлов
Дмитрий Самойлов
57
Зириков
Николай Зириков
4
Стешин
Евгений Стешин
29
Игнатович
Павел Игнатович
5
Зинков
Вячеслав Зинков
19
Самсонов
Артем Самсонов
27
Щадин
Артем Щадин
9
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
Запасные
16
Яшин
Дмитрий Яшин
-
3
Стрелов
Евгений Стрелов
-
45
Бетюжнов
Антон Бетюжнов
-
89
Дорофеев
Никита Дорофеев
-
72
Масленников
Игорь Масленников
-
44
Тананеев
Дмитрий Тананеев
-
24
Азявин
Илья Азявин
-
90
Игнатенко
Владислав Игнатенко
-
70
Носов
Александр Носов
-
77
Гонгапшев
Альбек Гонгапшев
-
События
Матч окончен 1:2
Прошлые матчи
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
15:00
Мордовия
1 : 1
Шинник
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
15:00
Мордовия
1
Шинник
1
13.07.2019
13 июля 2019
сб
17:00
Шинник
1 : 0
Мордовия
13.07.2019
13 июля 2019
сб
17:00
Шинник
1
Мордовия
0
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
15:00
Мордовия
0 : 0
Шинник
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
15:00
Мордовия
0
Шинник
0
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
17:00
Шинник
1 : 2
Мордовия
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
17:00
Шинник
1
Мордовия
2
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
17:00
Мордовия
1 : 0
Шинник
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
17:00
Мордовия
1
Шинник
0
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
18:00
Шинник
1 : 0
Мордовия
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
18:00
Шинник
1
Мордовия
0
30.10.2014
30 окт. 2014
чт
17:00
Мордовия
5 : 1
Шинник
30.10.2014
30 окт. 2014
чт
17:00
Мордовия
5
Шинник
1
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
15:00
Мордовия
4 : 2
Шинник
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
15:00
Мордовия
4
Шинник
2
07.08.2013
07 авг. 2013
ср
18:00
Шинник
3 : 0
Мордовия
07.08.2013
07 авг. 2013
ср
18:00
Шинник
3
Мордовия
0
08.05.2012
08 мая 2012
вт
14:00
Мордовия
2 : 0
Шинник
08.05.2012
08 мая 2012
вт
14:00
Мордовия
2
Шинник
0
04.04.2012
04 апр. 2012
ср
17:30
Шинник
0 : 2
Мордовия
04.04.2012
04 апр. 2012
ср
17:30
Шинник
0
Мордовия
2
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
17:30
Шинник
0 : 1
Мордовия
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
17:30
Шинник
0
Мордовия
1
04.05.2011
04 мая 2011
ср
17:00
Мордовия
0 : 0
Шинник
04.05.2011
04 мая 2011
ср
17:00
Мордовия
0
Шинник
0
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
17:00
Мордовия
1 : 0
Шинник
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
17:00
Мордовия
1
Шинник
0
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
16:00
Шинник
0 : 0
Мордовия
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
16:00
Шинник
0
Мордовия
0
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