Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:2
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
22 марта 2008, 16:30 МСК
22.03.2008, 16:30 МСК
суббота
Игорь Егоров
Игорь Егоров
Главный Судья
Составы