Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:3
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
15 июля 2006, 23:00 МСК
15.07.2006, 23:00 МСК
суббота
Составы