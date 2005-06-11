Матч завершен
Шинник
Ярославль
0:2
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
11 июня 2005, 15:00 МСК
11.06.2005, 15:00 МСК
суббота
Алексей Тюмин
Алексей Тюмин
Главный Судья
Составы