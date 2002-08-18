Матч завершен
Шинник
Ярославль
0:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
17 авг. 2002, 23:00 МСК
17.08.2002, 23:00 МСК
суббота
Составы