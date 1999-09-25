Матч завершен
Шинник
Ярославль
2:4
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 25 тур

РПЛ,

25 тур

Россия
24 сент. 1999, 23:00 МСК
24.09.1999, 23:00 МСК
пятница
Составы