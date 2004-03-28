Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:0
Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
28 марта 2004, -:- МСК
28.03.2004, -:- МСК
воскресенье
Составы