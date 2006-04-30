Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
29 апр. 2006, 23:00 МСК
29.04.2006, 23:00 МСК
суббота
Составы