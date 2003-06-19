Матч завершен
Шинник
Ярославль
2:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
18 июня 2003, 23:00 МСК
18.06.2003, 23:00 МСК
среда
Составы