Матч завершен
Шинник
Ярославль
0:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
25 сент. 1998, 23:00 МСК
25.09.1998, 23:00 МСК
пятница
Составы