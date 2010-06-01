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Шинник VS Химки
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Шинник - Химки: 01 июня 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Шинник
Ярославль
0:0
Шинник - Химки: 01 июня 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Химки
Химки
ФНЛ, 13 тур
ФНЛ,
13 тур
Россия
1 июня 2010, 17:30 МСК
1.06.2010, 17:30 МСК
вторник
Владимир Казьменко
Владимир Казьменко
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Шинник
мин
21
Голуб
Никита Голуб
2
Щербаков
Константин Щербаков
17
Покидышев
Николай Покидышев
15
Самойлов
Дмитрий Самойлов
57
Зириков
Николай Зириков
4
Стешин
Евгений Стешин
29
Игнатович
Павел Игнатович
5
Зинков
Вячеслав Зинков
19
Самсонов
Артем Самсонов
27
Щадин
Артем Щадин
9
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
Запасные
16
Яшин
Дмитрий Яшин
-
3
Стрелов
Евгений Стрелов
-
45
Бетюжнов
Антон Бетюжнов
-
89
Дорофеев
Никита Дорофеев
-
72
Масленников
Игорь Масленников
-
44
Тананеев
Дмитрий Тананеев
-
24
Азявин
Илья Азявин
-
90
Игнатенко
Владислав Игнатенко
-
70
Носов
Александр Носов
-
77
Гонгапшев
Альбек Гонгапшев
-
Химки
мин
22
Лантратов
Илья Лантратов
4
Идову
Брайан Идову
6
Тихий
Дмитрий Тихий
15
Данилкин
Егор Данилкин
25
Филин
Александр Филин
3
Дагерсталь
Филип Дагерсталь
87
Боженов
Кирилл Боженов
8
Глушаков
Денис Глушаков
28
Могилевец
Павел Могилевец
11
Мирзов
Резиуан Мирзов
45
Конате
Мохамед Конате
Запасные
1
Хомич
Дмитрий Хомич
-
35
Генералов
Егор Генералов
-
2
Логашов
Арсений Логашов
-
42
Тихонов
Михаил Тихонов
-
21
Камышев
Илья Камышев
-
9
Глушенков
Максим Глушенков
-
80
Жумабеков
Максим Жумабеков
-
44
Кухарчук
Илья Кухарчук
-
10
Алиев
Камран Алиев
-
0
Себай
Сенин Себай
-
События
Матч окончен 0:0
Прошлые матчи
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
17:00
Шинник
0 : 1
Химки
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
17:00
Шинник
0
Химки
1
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
15:00
Химки
1 : 0
Шинник
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
15:00
Химки
1
Шинник
0
08.08.2018
08 авг. 2018
ср
17:00
Шинник
0 : 1
Химки
08.08.2018
08 авг. 2018
ср
17:00
Шинник
0
Химки
1
10.03.2018
10 марта 2018
сб
14:00
Шинник
2 : 0
Химки
10.03.2018
10 марта 2018
сб
14:00
Шинник
2
Химки
0
23.08.2017
23 авг. 2017
ср
19:00
Химки
0 : 2
Шинник
23.08.2017
23 авг. 2017
ср
19:00
Химки
0
Шинник
2
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
16:00
Химки
0 : 3
Шинник
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
16:00
Химки
0
Шинник
3
26.03.2017
26 марта 2017
вс
16:00
Химки
3 : 0
Шинник
26.03.2017
26 марта 2017
вс
16:00
Химки
3
Шинник
0
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
18:00
Шинник
2 : 0
Химки
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
18:00
Шинник
2
Химки
0
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
12:30
Химки
1 : 2
Шинник
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
12:30
Химки
1
Шинник
2
08.04.2013
08 апр. 2013
пн
18:00
Шинник
0 : 1
Химки
08.04.2013
08 апр. 2013
пн
18:00
Шинник
0
Химки
1
10.09.2012
10 сент. 2012
пн
18:00
Химки
0 : 0
Шинник
10.09.2012
10 сент. 2012
пн
18:00
Химки
0
Шинник
0
09.08.2011
09 авг. 2011
вт
17:00
Шинник
4 : 1
Химки
09.08.2011
09 авг. 2011
вт
17:00
Шинник
4
Химки
1
04.04.2011
04 апр. 2011
пн
17:30
Химки
2 : 0
Шинник
04.04.2011
04 апр. 2011
пн
17:30
Химки
2
Шинник
0
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
18:00
Химки
1 : 1
Шинник
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
18:00
Химки
1
Шинник
1
01.06.2010
01 июня 2010
вт
17:30
Шинник
0 : 0
Химки
01.06.2010
01 июня 2010
вт
17:30
Шинник
0
Химки
0
29.08.2008
29 авг. 2008
пт
18:00
Химки
0 : 0
Шинник
29.08.2008
29 авг. 2008
пт
18:00
Химки
0
Шинник
0
18.04.2008
18 апр. 2008
пт
17:00
Шинник
3 : 2
Химки
18.04.2008
18 апр. 2008
пт
17:00
Шинник
3
Химки
2
Новости
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
4
#РПЛ
08 марта, 19:50
4
Этой зимой в РПЛ приехали футболисты из 18 стран – от Косово до Бурунди
#РПЛ
25 февраля, 19:45
Ого: лучший русский клуб в конце года – «Химки». Их секрет – посреди сезона в один день сменить тренера и гендира
#Химки
18 декабря 2020, 19:40
Игрок «Ротора» остановил мяч рукой. Судья Казарцев посмотрел ВАР – и все равно не дал пенальти
#Василий Казарцев
12 декабря 2020, 18:17
Где сейчас Будянский. Раньше он забивал в Италии и играл с Буффоном – но совсем выпал из футбола в бизнес
1
#Виктор Будянский
09 ноября 2020, 18:23
1
#
Новости матча
«Химки» набрали 32 очка за последние 15 туров – это лучший результат в РПЛ. Они отстают на 5 очков от призовой тройки
19 марта, 23:53
«Химки» обыграли «Рубин», забив трижды. У них восемь побед в последних десяти матчах РПЛ
19 марта, 20:59
«Химки» сыграли вничью с «Ротором» – так прервалась победная серия из трех матчей
06 марта, 18:35
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
«Химки» обыграли «Уфу». У них шесть побед за последние семь матчей в РПЛ
27 февраля, 15:53
«Крылья Советов» в большинстве разгромили «Химки» и вышли в 1/4 финала Кубка России
22 февраля, 16:21
РПЛ возобновится 26 февраля. Календарь первых четырех туров
30 декабря 2020, 20:05
«Локо» проиграл «Химкам» – у него третье поражение подряд
17 декабря 2020, 19:55