Матч завершен
Шинник
Ярославль
3:2
Матч завершен
Химки
Химки
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
18 апр. 2008, 17:00 МСК
18.04.2008, 17:00 МСК
пятница
Владимир Петтай
Владимир Петтай
Главный Судья
Составы